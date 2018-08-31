У якій валюті зберігати заощадження: поради експерта

У 2019 році євро почуватиме себе краще за долар, вважає доктор економічних наук.

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман стверджує, що зараз потрібно зберігати заощадження в доларах, українцям краще відкривати рахунки в американських банках і переводити гроші туди.

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Час інвестувати в українську державу прийде після виборів (заплановані в 2019 році), розповів експерт під час чату на "Главреді".

За його словами, в 2018 році, швидше за все, долар буде валютою №1, а в 2019-му — євро стане почувати себе краще американської валюти.

"Зараз потрібно тримати заощадження в доларах. Кожному українцю зараз дозволено вивезти за кордон до 50 тисяч доларів в рік. Тому я рекомендую відкривати рахунки в американських брокерів і банків, і переводити гроші туди", — додав співрозмовник.

Раніше інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса на чаті в "Главреді" порадив українцям зберігати свої заощадження у різних валютах — гривні, долари і євро.