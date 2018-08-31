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Україна приєдналася до рішення Ради ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії

20:13, 31 серпня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Україна, Чорногорія, Албанія та Норвегія приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 5 липня про продовження економічних санкцій проти Росії через порушення нею територіальної цілісності і суверенітету України на наступні півроку - до кінця січня 2019 року.

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Про це йдеться у заяві Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, розміщеній на сайті Ради ЄС.

Зокрема, 5 липня Рада ЄС ухвалила рішення 2018/964, продовживши дію обмежувальних заходів на наступні шість місяців - до 31 січня 2019 року. 

"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цієї заяви" - йдеться в документі.

Зазначені країни мають здійснити кроки, щоб їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо санкцій. В ЄС взяли до відома зобов'язання цих країн та привітали їхнє рішення.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня лідери 28 країн-членів Європейського Союзу погодилися продовжити економічні санкції проти Росії через порушення нею територіальної цілісності і суверенітету України на наступні півроку - до кінця січня 2019 року (до 31 січня 2019 року).

5 липня Рада ЄС офіційно затвердила рішення ще на півроку продовжити чинність санкцій проти Росії, спрямованих на конкретні сектори її економіки.

Довідка УНІАН. У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.

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Теги: #агресія РФ#санкції проти Росії