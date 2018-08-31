Україна приєдналася до рішення Ради ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії

Крім України, ще три країни приєдналися до рішення Ради ЄС.

Україна, Чорногорія, Албанія та Норвегія приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 5 липня про продовження економічних санкцій проти Росії через порушення нею територіальної цілісності і суверенітету України на наступні півроку - до кінця січня 2019 року.

Читайте такожРосія не є лідером з інвестицій до України – експерт

Про це йдеться у заяві Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, розміщеній на сайті Ради ЄС.

Зокрема, 5 липня Рада ЄС ухвалила рішення 2018/964, продовживши дію обмежувальних заходів на наступні шість місяців - до 31 січня 2019 року.

"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цієї заяви" - йдеться в документі.

Зазначені країни мають здійснити кроки, щоб їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо санкцій. В ЄС взяли до відома зобов'язання цих країн та привітали їхнє рішення.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня лідери 28 країн-членів Європейського Союзу погодилися продовжити економічні санкції проти Росії через порушення нею територіальної цілісності і суверенітету України на наступні півроку - до кінця січня 2019 року (до 31 січня 2019 року).

5 липня Рада ЄС офіційно затвердила рішення ще на півроку продовжити чинність санкцій проти Росії, спрямованих на конкретні сектори її економіки.

Довідка УНІАН. У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.