Гривня заходить в осінь з курсом 28,24 за долар

Поточні котирування на 9 копійок вищі за рівень відкриття торгів.

У п'ятницю, 31 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,23/28,25 грн/дол.

Читайте такожКупуємо більше, ніж продаємо: дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс на третину

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 9 копійок вищі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,82/32,87 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,2483 грн/дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 3 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2824.6117 (31 серпня - 2811.6426)

100 EUR - 3290.9551 (31 серпня - 3278.3753).