Європейський інвестбанк виділяє Україні кредити на 600 млн євро

11:36, 22 грудня 2014
Фінанси
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Дві угоди передбачають виділення 200 млн євро на інфраструктурні проекти і 400 млн євро на розвиток підприємств малого і середнього бізнесу.

ЕИБ продолжает финансовую поддержку Украины / Фото УНИАН

Україна і Європейський інвестиційний банк підписали дві кредитні угоди загальним обсягом 600 млн. євро для фінансування проектів відновлення інфраструктури, особливо в постраждалих від війни Луганській і Донецькій областях, а також відродження малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася в Кабінеті міністрів у присутності прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і віце-президента Європейського інвестбанку Ласло Бараная.

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