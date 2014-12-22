Європейський інвестбанк виділяє Україні кредити на 600 млн євро

Україна і Європейський інвестиційний банк підписали дві кредитні угоди загальним обсягом 600 млн. євро для фінансування проектів відновлення інфраструктури, особливо в постраждалих від війни Луганській і Донецькій областях, а також відродження малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася в Кабінеті міністрів у присутності прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і віце-президента Європейського інвестбанку Ласло Бараная.

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