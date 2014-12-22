У Киргизстані вживають екстрених заходів для порятунку нацвалюти у зв'язку з падінням рубля

Президент Киргизстану зажадав від Нацбанку країни максимального зниження ризиків для національної економіки від можливих зовнішніх шоків, про це глава Киргизстану заявив у понеділок під час зустрічі з головою Національного банку республіки Толкунбеком Абдигуловим, повідомляють РИА Новости.

За даними НБ Киргизстану, від серпня сом подешевшав щодо долара на 11,42%. Влада Киргизстану вживає екстрених заходів із забезпечення стабільності нацвалюти у зв'язку з падінням рубля. Фактично кожного дня Нацбанк виходить на ринок зі значними доларовими інтервенціями. Голова НБ вважає, що резервів головного банку країни вистачить на те, щоб підтримувати курс нацвалюти протягом півроку і запевнив, що не допустить різкого падіння курсу сома.

"Глава держави наголосив на особливій важливості моніторингу Національним банком економічної ситуації у країнах, які є найважливішими торговельно-економічними партнерами Киргизстану, і максимального зниження ризиків для національної економіки від можливих зовнішніх шоків", - повідомляє прес-служба президента країни.

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Під час зустрічі були також обговорені заходи з поліпшення доступу фінансових установ та підприємців до більш дешевих і довгострокових кредитів, зазначили у прес-службі.

Наприкінці минулого тижня Нацбанк Киргизстану констатував початок спекулятивної атаки на національну валюту. Зокрема, НБ провів спеціальну акцію "викинувши" на ринок близько 2 мільйонів доларів готівкою за курсом 57,8 сома. Уже через три години уся ця сума була вибрана приватними обмінними бюро, які виставили долари на продаж по 60 сомів. Абдигулов заявив, що якщо обмінні пункти в гонитві за наживою продовжать впливати на стабільність національної валюти, то Національний банк виступить з ініціативою щодо їх закриття.

На ситуацію на валютному ринку Киргизстану впливає нестабільність у рублевій зоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія заплатить Киргизстану за входження в Митний союз $1,2 млрд.