Луценко: коаліція й уряд домовилися збільшити податки для олігархів

Коаліція та уряд узгодили зміни до Бюджетного та Податкового кодексів.

Про це заявив координатор парламентської коаліції, голова депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

Зокрема, за словами Луценка, «в ході нарад коаліції та уряду вдалося знайти спільне бачення змін до Бюджетного та Податкового кодексів».

Читайте такожСюмар: Новий бюджет має бути соціально справедливим, затягувати паски мають всі «Зняті або змінені новації, які різко критикувалися бізнесом та громадськими середовищами. Посилено оподаткування олігархічних потоків», - повідомив політик.

«Чекаємо внесення офіційних документів, щоб взяти їх за основу роботи комітетів і фракцій», - додав Луценко.