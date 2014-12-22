Луценко: коаліція й уряд домовилися збільшити податки для олігархів
«Знято або змінено новації, які різко критикувалися бізнесом і громадськими середовищами. Посилено оподаткування олігархічних потоків», - повідомив Луценко.
Коаліція та уряд узгодили зміни до Бюджетного та Податкового кодексів.
Про це заявив координатор парламентської коаліції, голова депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».
Зокрема, за словами Луценка, «в ході нарад коаліції та уряду вдалося знайти спільне бачення змін до Бюджетного та Податкового кодексів».
Читайте такожСюмар: Новий бюджет має бути соціально справедливим, затягувати паски мають всі «Зняті або змінені новації, які різко критикувалися бізнесом та громадськими середовищами. Посилено оподаткування олігархічних потоків», - повідомив політик.
«Чекаємо внесення офіційних документів, щоб взяти їх за основу роботи комітетів і фракцій», - додав Луценко.