Зовнішній держборг України у 2014 році зберігся на рівні $72 млрд

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 22 грудня під час церемонії підписання двох кредитних угод із Європейським інвестиційним банком.

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«Нам вдалося зберегти обсяг зовнішньої заборгованості на рівні 72 млрд дол., - сказав Яценюк. - Можливо, до кінця року картина дещо зміниться, але ми тримаємо баланс всіма силами, які в наших руках».

Як повідомляв УНІАН, обсяг валового зовнішнього боргу України у другому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом скоротився на 0,4%, або 592 млн дол., - до 136,790 млрд дол.

За оцінками МВФ, а також міжнародних рейтингових агентств, Україні у 2015 році для виплати зовнішніх боргових зобов'язань потрібно близько 11-15 млрд дол.

Також повідомлялося, що держборг України за 5 років зріс майже у два рази і становив на 31 жовтня 2014 року 72,995 млрд дол., що на 33,182 млрд дол. або в 1,8 разу більше від показника на 1 січня 2010 року.

Держбюджет України на 2014 рік встановив граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.