Яценюк обіцяє витратити 600 млн євро від Європейського інвестбанку на розвиток економіки

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час церемонії підписання угод у Кабінеті міністрів.

«Дві кредитні угоди спрямовані на розвиток економіки, а не на погашення старих боргів, які набрали попередні уряди. Попередній уряд разом із попереднім президентом збільшили зовнішній борг України вдвічі за 4 роки. Фактично вони взяли 40 млрд дол., які ми зараз думаємо як повертати та обслуговувати», - сказав Яценюк.

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Причому, за словами прем'єра, угоди - це потужний сигнал підтримки української економіки з боку ЄС.

«Наша спільна програма з ЄІБ спрямована на кредитування малого і середнього бізнесу. Ми отримали 400 млн євро (один із кредитів - УНІАН), які можна відправити через українські банки бізнесу. Термін кредиту - 10 років. Крім того, Європейський інвестбанк надав Україні найбільш преференційні умови. Процентна ставка - всього-на-всього 1,5% річних», - наголосив голова уряду.

Говорячи про другий кредит - обсягом 200 млн євро, Яценюк наголосив, що це не просто слова, а пряма участь Європейського інвестбанку у проектах відновлення територій Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем української влади, а також відновлення суміжних територій - Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова. «Крім того, це допомога тимчасово переміщеним особам у справі їхнього повернення назад - на ті території, де вони проживали раніше, - наголосив Яценюк. - Загальний обсяг цього кредиту 200 млн євро строком на 20 років. Одержувачами кредиту стануть муніципалітети територій».

За словами Яценюка, зараз уряд готує звернення в муніципалітети, до голів міст про підготовку інфраструктурних проектів, які можуть бути профінансовані за рахунок кредиту ЄІБ. Усі кошти, за словами Яценюка, будуть надаватися на прозорих умовах, але водночас їх використання контролюватимуть і українська, і європейська сторона.

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