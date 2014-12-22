Кабмін хоче представити в Раді проект держбюджету у вівторок

12:42, 22 грудня 2014
Фінанси
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Кабінет міністрів України розраховує внести остаточний проект бюджету на 2015 рік у парламент у вівторок, 23 грудня, як і було заплановано раніше, але основні показники документа ще обговорюються.

REUTERS

Про це повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

"Ми сподіваємося внести такі плани. Але вчора ввечері ми ще вносили правки. Я не впевнена точно, - сказала Яресько. - Показники ще погоджуємо, (макропоказників - УНІАН) ще немає".

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Причому вона наголосила, що поки що не бачила розрахунків Національного банку за прогнозним курсом гривні і показником інфляції.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Кабмін подасть на розгляд парламенту проект бюджету разом із проектом Податкового кодексу і Бюджетного кодексу на поточному тижні. Причому прем'єр озвучив показник курсу гривні, який попередньо закладається у проект бюджету, на рівні в середньому 17 грн за дол.

Також повідомлялося, що міністр економіки Айварас Абромавічусобіцяє проект бюджету до 20 грудня.

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