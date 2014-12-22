Кабмін хоче представити в Раді проект держбюджету у вівторок
Кабінет міністрів України розраховує внести остаточний проект бюджету на 2015 рік у парламент у вівторок, 23 грудня, як і було заплановано раніше, але основні показники документа ще обговорюються.
Про це повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.
"Ми сподіваємося внести такі плани. Але вчора ввечері ми ще вносили правки. Я не впевнена точно, - сказала Яресько. - Показники ще погоджуємо, (макропоказників - УНІАН) ще немає".
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Причому вона наголосила, що поки що не бачила розрахунків Національного банку за прогнозним курсом гривні і показником інфляції.
Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що Кабмін подасть на розгляд парламенту проект бюджету разом із проектом Податкового кодексу і Бюджетного кодексу на поточному тижні. Причому прем'єр озвучив показник курсу гривні, який попередньо закладається у проект бюджету, на рівні в середньому 17 грн за дол.
Також повідомлялося, що міністр економіки Айварас Абромавічусобіцяє проект бюджету до 20 грудня.