ЄС за рік чинності Угоди про асоціацію став найбільшим торговельним партнером України - Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що влада продовжить поглиблювати не лише торговельно-економічну, але й секторальну і політичну інтеграцію України до Євросоюзу.

ЄС за рік чинності у повному обсязі Угоди про асоціацію став найбільшим торговельним партнером України.

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Про це президент Петро Порошенко написав у Facebook. Рівно рік тому в повному обсязі набула чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС - прапор Революції Гідності, дороговказ для реформ та нашого європейського майбутнього.

Це символ нашої незалежності, і саме тому такою важливою є її належна імплементація. Саме під час голосувань за євроінтеграційні закони показують справжні обличчя популісти, скептики та реваншисти, які говорять про зміни лише на словах, для яких власні політичні та бізнес-інтереси важливіші за гідне майбутнє всієї Української держави», - зазначив президент.

Він подякував уряду, представникам проєвропейської парламентської більшості та громадянського суспільства за активні та щирі зусилля з імплементації Угоди.

За словами президента, вже є перші результати чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Сьогодні країни Євроcоюзу стали найбільшим торговельним партнером України - частка ЄС у зовнішній торгівлі України сягнула 42%. За перше півріччя цього року ми експортували до ЄС товарів та послуг на $11,2 млрд, що майже на $2 млрд більше за аналогічний період минулого року», - написав Порошенко.

Він запевнив, що влада й надалі поглиблюватиме не лише торговельно-економічну, але й секторальну і політичну інтеграцію України до ЄС, адже це шлях повернення до спільного європейського дому.

«Наше завдання – довести цю справу до кінця, забезпечити повноправне членство України в Євросоюзі. Як президент, докладатиму до цього максимум зусиль. Як і обіцяв, внесу до Верховної Ради законопроект про закріплення в Конституції України нашого курсу на вступ до ЄС та НАТО», - наголосив Порошенко.