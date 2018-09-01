"По 60 за долар": експерт назвав найгірший сценарій для гривні

Після виборчої гонки дуже висока ймовірність, що пружина розгорнеться, і курс полетить до позначки в 60 грн за "бакс", говорить доктор економічних наук.

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман вважає, що в Україні влада виборів (заплановані в 2019 році) намагатимуться утримати курс гривні не вище 30-32 грн за долар. Після виборчої гонки дуже висока ймовірність, що пружина розгорнеться, і курс полетить до позначки в 60 грн за "бакс".

Про це експерт розповів під час чату на "Главреді".

За його словами, проблема гривні — це проблема слабкості української економіки, яка, у свою чергу, є відображення слабкості політичних інститутів.

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"Тому, якщо хочете мати сильну гривню, спочатку змініть політичні інститути. Економіка вторинна. Прогнози на наступний рік — в кращому випадку 30-32 гривні за долар", — додав співрозмовник.

"Наприклад, якщо відновлюємо співпрацю з МВФ, і вибори проходять успішно у всіх сенсах цього слова, тобто запустять механізм плюралістичної демократії. Ну, а в гіршому випадку — 60 гривень за долар", — заявив він.

Найман підкреслив, що гривня — не валюта заощаджень, а розрахункова одиниця. "І поки такий статус збережеться, вона приречена дешевшати... Зниження курсу гривні є об'єктивною необхідністю для поліпшення позицій експортерів та збільшення надходжень до держбюджету, а також відображає інституційну слабкість України", — сказав експерт.

"На початку року Нацбанк штучно зміцнив гривню, за що зараз ми всі будемо розплачуватися прискоренням інфляції і девальвації", — стверджує доктор економічних наук.

Як повідомляв УНІАН, керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман стверджує, що зараз потрібно зберігати заощадження в доларах, українцям краще відкривати рахунки в американських банках і переводити гроші туди.