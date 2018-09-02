Експерт порадив українцям, як краще зберігати гроші

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times радить українцям зберігати готівку.

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман вважає, що хвиля світової кризи, яка провокує дефіцит доларів, дійде до України, тому потрібно берегти кеш (готівкові гроші).

Ситуація у світовій економіці нагадує ту, яка склалася у 1997-1998 роках, розповів експерт під час чату на "Главреді".

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"... тоді криза почалася в південно-східній Азії, через низькі ціни на нафту перекинувся на Росію і звідси прилетів в Україну, а вже у 2000 році почалася криза в США", — зазначив він.

Співрозмовник підкреслив, що "зараз почали сипатися великі країни: Туреччина, Аргентина, Індія, Бразилія, ПАР, Пакистан". "Ринок з острахом спостерігає за ситуацією в Китаї. І все це супроводжується поверненням доларів з країн метрополію США", — додав Найман.

"Саме дефіцит доларів і провокує ця криза також, як це було в 1997-98 роках. Коли ця хвиля кризи дійде до України — лише питання часу. На жаль, це збіжиться з політичної турбулентністю через президентських і парламентських виборів (заплановані в 2019 році — Ред.), тому бережіть кеш", — підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, експерт назвав найгірший сценарій для гривні.