Експерт сказав, які санкції здатні зупинити Росію

Ціни на нафту можуть злетіти, попередив доктор економічних наук.

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман вважає, що Російську Федерацію може зупинити тільки введення ембарго на продаж енергоносіїв та відключення від SWIFT (міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів).

Новий пакет обмежувальних заходів США проти РФне є "пекельним", розповів експерт під час чату на "Главреді".

За його словами, "реально повноцінний пакет нових санкцій проти Росії ще перебуває на стадії доопрацювання, і поки там більше загроз, ніж реальних дій".

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"Реально Росію може зупинити тільки введення ембарго на продаж енергоносіїв та відключення від "Свіфта". Але так як попереду заборона на продаж енергоносіїв з Ірану, який набере чинності в листопаді, то одночасний аналогічний пакет санкцій проти Росії призведе до... зльоту цін на нафту (200 доларів за барель, а то і вище), що зруйнує світову економіку", — зазначив співрозмовник

Найман не виключає, що подібний розвиток подій не тільки можливо, але і є метою певних кіл.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня, вступили в силу антиросійські санкції США, введені у зв'язку зі справою про отруєння в британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Обмежувальні заходи включають заборону на продаж Росії зброї, а також товарів та технологій подвійного призначення.

Крім того, нові заходи передбачають припинення зовнішньої допомоги Росії, за винятком екстреної гуманітарної допомоги, поставок продовольства й продуктів сільського господарства, а також відмова від фінансової допомоги, видачі Росії будь-яких кредитів і кредитних гарантій.