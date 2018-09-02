Експерт оцінив втрати України через скорочення торгівлі з Росією

Проблеми у торговельних відносинах між Україною і Росією розпочалися ще у 2011 році.

Втрати України внаслідок скорочення торгівлі з Росією ніхто точно не знає, однак ця сума сягає не менше кількох мільярдів доларів на рік.

Про це заявив керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман під час чату в "Главреді".

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"Але тут важливо розуміти, що проблеми в цій частині почалися ще в 2011 році, задовго до всіх проблем, коли ми ще як би приятелювали. Тоді Росія вела неоголошену торговельну війну проти України. Це була як формальна, так і неформальна заборона на постачання продукції з України. Після 2014 року Росія лише посилила ці заборони", зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше Найман порадив українцям, в якій валюті зберігати заощадження.