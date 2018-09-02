Астролог спрогнозував, коли чекати нового обвалу гривні

За песимістичним прогнозом, восени курс гривні може впасти до 40 гривень за долар.

Ближче до листопаду гривня обвалиться, її курс стосовно долара США становитиме 35 гривень за долар, вважає астролог Влад Росс.

У своєму матеріалі для «Главреда» провісник вказав на негативний для української валюти момент – гривню було введено в обіг на Місяці, що убуває.

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«Це говорить про те, що на відміну від, наприклад, грузинського ларі, який є більш-менш стабільною валютою, українська гривня весь час буде "у збитку" по відношенню до інших валют світу», - попередив він.

Крім того, у момент введення в обіг гривні – 2 вересня 1996 року – Місяць був у Тельці, в чому також спостерігається певна циклічність. Протягом шести-восьми років українська валюта може бути відносно стабільною, а потім раптово девальвувати.

«Наприклад, згадайте девальвацію 1998 року, за якою послідували шість років стабільності, а за ними – 2004-2005 роки, коли знову сталася різка девальвація. Зауважу також: гривня завжди погано реагує на роки, які закінчуються на вісімку: 1998-й, 2008-й, 2018-й...В такі роки вона завжди обвалюється. Так, у 1998 році курс обвалився з двох гривень до чотирьох за долар, у 2008-му він обвалився з п'яти гривень до восьми за долар. І ось 2018 рік, і ми знову спостерігаємо девальвацію», – нагадав Росс.

За його словами, в гороскопі гривні видно, що утримувати девальвацію буде непросто через хитросплетіння в момент народження нашої національної валюти. Так, Нептун тоді був в опозиції до Венери, а Венера – це номінал грошей. Це провіщає постійні фінансові афери.

«До того ж, опозиція Меркурія до Сатурну говорить про те, що гарного світлого майбутнього, як у долара або євро, у гривні, швидше за все, ніколи не буде. Її чекають постійні обвали через парну кількість років: шість, вісім, десять. Не виключений варіант, що стосовно до євро курс складе 100, 150 або навіть 200 гривень», – попередив астролог.

«Взагалі, за моїм прогнозом, гривня обвалиться і її курс стосовно долара складе 35 гривень за долар. І буде це десь до листопада. Перспектива не дуже обнадіює. Проте може бути і 40 гривень за долар, за песимістичним прогнозом. Точно можу сказати, що менше 30-35 гривень за долар вже не буде», –уклав він.

Нагадаємо, керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, доктор економічних наук Ерік Найман вважає, що хвиля світової кризи, яка провокує дефіцит доларів, дійде до України, тому потрібно берегти кеш (готівкові гроші).