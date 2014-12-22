РФ входить у повноцінну економічну кризу - Кудрін

Росія входить у повноцінну економічну кризу, ВВП країни може впасти в 2015 році на 2-4%, заявив голова Комітету громадянських ініціатив, колишній міністр фінансів Росії Олексій Кудрін, повідомляє Прайм.

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За його словами, у разі, якщо ціна на нафту в 2015 році буде на рівні близько 80 доларів за барель, то падіння економіки становитиме 2%, а якщо нафта залишиться на рівні 60 доларів, то падіння може скласти 4%.

Кудрін не виключає, що міжнародний рейтинг Росії в 2015 році може бути знижений до "сміттєвого". Кудрін також очікує низки дефолтів наступного року.

Також Кудрін заявив, що наступного року інфляція в РФ може скласти 12-15%.

"Наступного року ми переходимо в двозначну інфляцію", - додав він.

Кудрін також очікує зниження імпорту на 40%.

"Перш за все, буде схильний до ризику імпорт товарів інвестиційного характеру. Наприклад, будівельні товари, товари для формування інвестиційних об'єктів, оскільки нинішня ціна в рублевому вираженні на інвестиційні товари і послуги стане малопідйомною для економіки тих проектів, які планувалося реалізувати", - вважає він.

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На думку Кудріна, все це загальмує реалізацію інвестиційних проектів в Росії, в тому числі через обмеження доступу до сучасних технологій та обладнання через санкції.