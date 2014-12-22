Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні, 22 грудня, з 14:00 встановивкурс гривні до долара на рівні 15,8544 грн/дол., що на 8 копійок нижче останнього історичного мінімуму, встановленого НБУ 17 грудня на рівні 15,7789.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97,48% (на 7,79 грн), або в 1,97 разу.

Читайте такожУНІАН запустив проект "Гречкометр", де порівняв падіння гривні й рубля, а також ціни на хліб, гречку та сільЗгідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 22 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1585.4396 (з 14.00 19 грудня - 1576.9370);

100 євро - 1946.7613 (з 14.00 19 грудня - 1937.2671);

10 російських рублів - 2.6127 (з 14.00 19 грудня - 2.6457).