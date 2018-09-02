Ердоган заявив про необхідність покласти край домінуванню долара у світі

За словами президента Туреччини, залежність від долара у світовій торгівлі стала великою проблемою.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про необхідність покласти край домінуванню долара у світовій торгівлі.

Він вказав, що залежність від долара у світовій торгівлі стала великою проблемою, повідомляє РБК з посиланням на Hurriyet.

Ердоган пояснив, що необхідно поступово припинити монополію долара, використовуючи місцеві та національні валюти в розрахунках.

У середині серпня президент Туреччини заявив, що його країна готується перейти на розрахунки в національній валюті з Росією, Китаєм, Іраном та Україною. Ердоган зазначив, що також хотів би перейти на розрахунки в євро з Євросоюзом.