Кабмін пропонує знизити вдвічі єдиний соцвнесок і підвищити рентні платежі та частину акцизів

Уряд пропонує вдвічі зменшити ставку єдиного соціального внеску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, уряд пропонує “реформаторський законопроект про єдиний соціальний внесок — ми вдвічі зменшуємо ставку плюс зменшується ставка на оподаткування малого бізнесу і продовжується режим без перевірок”.

Читайте такожУ Раді хочуть підняти акцизи на алкоголь і сигарети до мінімального рівня ЄСКириленко зазначив, що планується підвищення рентних платежів та частини акцизів. При цьому він додав, що триває дискусія, в тому числі з багатьма депутатами з правлячої коаліції, щодо цих питань.