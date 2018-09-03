Нацбанк підрахував, на скільки гривня подешевшала до долара

Гривня у серпні знецінилася до долара на 5,7%, до євро - на 5,8%.

Національна валюта України за серпень девальвувала до долара США на 5,7% за офіційним обмінним курсом.

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Як йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за серпень, опублікованому на сайті регулятора, ослаблення гривні до євро за цей період склало 5,8%.

Регулятор пояснив, що в серпні на валютному ринку посилилася турбулентність, оскільки традиційно напередодні осені зріс попит з боку імпортерів енергоресурсів і товарів споживчого спрямування. Додатковим психологічним фактором стала фінансова нестабільність в Туреччині і побоювання щодо її розповсюдження на інші ринки.

Крім того, як зазначив НБУ, під впливом негативних очікувань, які в тому числі сезонно погіршуються напередодні осені, знизилося пропозицію валюти і зріс попит на неї з боку населення на готівковому ринку.

Також повідомляється, що для зниження інтенсивності коливань курсу Нацбанк збільшив присутність на валютному ринку, зокрема, продав у серпні на 651 мільйон доларів більше валюти, ніж купив. З початку року показник купівлі валюти залишається вище її продажу на 549 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України в липні девальвувала до долара США за офіційним курсом на 2,2%.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, складають 28,24/28,28 гривні/долар.