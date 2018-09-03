Українська гривня відсвяткувала 22-річчя

Наразі в обороті перебуває готівкової гривні на суму понад 373,6 мільярда гривень.

Національна валюта України відсвяткувала 22-річчя з моменту грошової реформи 2 вересня 1996 року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, зараз в обороті є готівкова гривня на загальну суму понад 373,6 мільярда гривень, у тому числі монети на 2,1 мільярда гривень (13 мільярдів штук) і банкноти на 371,4 мільярда гривень (2,9 мільярда штук).

За інформацією НБУ, загальна кількість банкнот на душу населення становить 68 штук, а розмінних монет - 293.

Довідка УНІАН. 2 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, в ході якої гривня замінила карбованці і стала національною валютою країни. Обмін проводився з 2 по 16 вересня 1996 року, і в цей період в готівковому обороті паралельно функціонували гривня і карбованець. Після 16 вересня 1996 року гривня стала єдиним засобом платежу на території України.