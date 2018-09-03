Залишок грошей на рахунку Держказначейства за серпень зріс в 14 раз

Порівняно з показником на початок року, залишок зріс у 5 разів.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 вересня 2018 року склав 27,085 мільярда гривень, що в 13,6 рази вище показника місяцем раніше.

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Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок у 5,3 рази вище показника на початок року, проте в 2,3 рази нижче показника на аналогічну дату минулого року.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 мільярда гривень, що в 2,8 рази нижче показника на 1 січня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.