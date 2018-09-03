Що чекає на гривню восени: з'явився прогноз аналітиків

Найменш оптимістичний прогноз дає директор департаменту ринкових досліджень IBI-Rating Віктор Шулик. На його думку, до листопада долар може вперше з 2015 року пробити позначку в 30 грн.

За оцінками експертів, курс гривні у вересні може стабілізуватися, однак до листопада долар може вперше з 2015 року пробити позначку в 30 грн.

Про це повідомляє "Ліга.Фінанси".

Так, начальник продажів казначейських продуктів ОТП Банку Юрій Крохмаль каже, що у вересні в країну почне заходити валютна виручка аграріїв. Це може частково зміцнити курс гривні.

"Поряд з цим слід враховувати, що в активний сезон увійдуть та імпортери, а НБУ буде використовувати кожну можливість для поповнення резервів, – зазначає Крохмаль. – Тому на сильне зниження котирувань розраховувати не доводиться".

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При цьому аналітики відзначають, що пом'якшити тиск на курс гривні з боку глобальних трендів може риторика керівництва США, яке останнім часом заявляло про шкоду сильного долара місцевій економіці, говорить керівник аналітичного підрозділу ICU Олександр Вальчишен. Також на ситуацію може позитивно вплинути рішення Нацбанку про другому поспіль підвищення облікової ставки, яке оголосять 6 вересня, додає начальник управління дилінгових операцій банку Південний Олег Ропяк.

В ОТП Банку орієнтуються на широкий курсової діапазон в 27 – 28,8 грн/$ у вересні. У банку Кредит Дніпро прогнозує 27,5 – 28,5 за умови відсутності політичних і економічних шоків. Ропяк з банку Південний вважає реалістичним діапазон 28 – 29 грн/$. В Альпарі орієнтується на 29 грн/$ до кінця вересня, старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин – на стабілізацію курсу в діапазоні 27,75-28,5 грн/$.

Найменш оптимістичний прогноз дає директор департаменту ринкових досліджень IBI-Rating Віктор Шулик. На його думку, до листопада долар може вперше з 2015 року пробити позначку в 30 грн.

"Ми ще не знаємо, яким буде рішення МВФ і в якому часовому періоді. Те, що озвучується уповноваженими органами країни – не більш ніж припущення або побажання", - говорить експерт.

Як повідомляв УНІАН, експерт назвав найгірший сценарій для гривні. За його прогнозами, долар може подолати позначку в 60 гривень.