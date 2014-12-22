Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Напередодні новорічних свят, а також в очікуванні прийняття держбюджету-2015 валютний ринок може дещо стабілізуватися. Проте значного зміцнення гривні чекати не варто, так як до сих пір зберігається гострою ситуація на Донбасі. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу безготівкового долара на тижні може перебувати в діапазоні 17,50-20 гривень, готівкового - 16,5-17,50 грн.

Передсвятковий стан напередодні Різдва для євровалюти - це підвищена волатильність. Крім того, додаткові ризики для євро можуть виходити з боку наростаючою геополітичної напруженості, так як США розширили санкції проти Росії.

Читайте такожПорошенко подякував США за санкції у зв`язку з анексією КримуЗа прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, євро на міжнародному ринку в цей період може торгуватися в діапазоні 1,2000-1,2300. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку, при стабільному курсі долара США, може скласти 20,34-20,84 грн.

Нові санкції щодо Росії з боку США можуть на початку тижня чинити тиск на рубль. Звичайно, не варто чекати настільки ж сильного ослаблення, як раніше, оскільки в підтримку російської валюти зараз діють Мінфін і Центробанк. До того ж, у Росії починається податковий період, що викликає зростання попиту на рублеву ліквідність. З певним оптимізмом рубль може сприйняти і новину про стабілізацію цін на нафту. Тим не менш, у понеділок рух пари USD/RUB до рівня 64,1790 виключати не варто. Хоча, як тільки ситуація з санкціями буде відіграна, рубль, в силу вище названих чинників, може спробувати відновити втрати. Курс продажу готівкового рубля в Україні на поточному тижні може скласти 0,27-0,29 грн.