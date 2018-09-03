Долар в столичних обмінниках просів до 28,35 гривні

Продати долари можна за 28,10 гривні.

Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 3 вересня, просіла до 28,35 гривні, євро – до 33,10 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,10 гривні, євро - за 32,50 гривні за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до 11:00 встановилися на рівні 28,24/28,28 гривні/долар, що відповідає рівню відкриття торгів.

Як повідомляв УНІАН, за серпень гривня девальвувала до долара США на 5,7% за офіційним обмінним курсом.

Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ за серпень, опублікованому на сайті регулятора, ослаблення гривні до євро за цей період становило 5,8%.

Регулятор пояснив, що в серпні на валютному ринку посилилася турбулентність, оскільки традиційно напередодні осені зріс попит з боку імпортерів енергоресурсів і товарів споживчого спрямування. Додатковим психологічним фактором стала фінансова нестабільність в Туреччині і побоювання щодо її розповсюдження на інші ринки.