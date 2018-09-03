Кубів: проект бюджету-2019 представлять в Раду вчасно
14:30, 03 вересня 2018Фінанси
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Держбюджет має бути представлений до 15 вересня.
Перший віце-прем'єр упевнений, що проект бюджету подадуть в Раду вчасно / Фото УНІАН
Проект державного бюджету на 2019 рік буде подано до Верховної Ради України вчасно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
"Бюджет на 2019 рік урядом буде представлений вчасно до 15 вересня 2018 року", - сказав він.
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