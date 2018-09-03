Кубів: проект бюджету-2019 представлять в Раду вчасно

Держбюджет має бути представлений до 15 вересня.

Проект державного бюджету на 2019 рік буде подано до Верховної Ради України вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

"Бюджет на 2019 рік урядом буде представлений вчасно до 15 вересня 2018 року", - сказав він.