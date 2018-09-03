Активи українських банків зросли на 16 мільярдів

На початок серпня в Україні працювало 82 банки, як і на початок року.

Активи працюючих банків України, не враховуючи неплатоспроможних фінансових установ, за липень 2018 року зросли на 15,569 мільярда гривень, або на 1,2%, – до 1,315 трильйона гривень.

Читайте такожУкраїна за роки незалежності спрямувала на капіталізацію держбанків 250 мільярдів

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків скоротилися на 19,245 мільярда гривень, або на 1,4%.

Зобов'язання банків зросли на 1,1% в липні, але при цьому скоротилися на 0,3% з початку року - до 1,169 трильйона гривень.

Капітал банків зріс на 1,6% в липні, але при цьому скоротився на 9,9% з початку року - до 145,1 мільярда гривень.

Також повідомляється, що на початок серпня в Україні працювало 82 банки, як місяцем раніше і на початок поточного року.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 мільярдів гривень, або на 6,4%, – до 1,336 трильйона гривень.