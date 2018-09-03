В Україні стартував проект "Електронний чек"

Тепер підприємці зможуть здійснювати реєстрацію розрахунків за допомогою мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших засобів комунікації.

Державна фіскальна служба запустила пілотний проект по впровадженню електронного чека (e-Receipt), йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації, переданому УНІАН.

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Згідно з повідомленням, дана ініціатива є складовою частиною пілотного проекту по застосуванню новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій та проекту Міністерства фінансів України "Податки це просто".

Як пояснюється, для фіскалізації розрахунків передбачено технологічне рішення, яке не вимагає обов'язкового застосування традиційних реєстраторів і друку паперових чеків, і може бути встановлений на будь-який електронний пристрій. Сам фіскальний чек можна буде перевірити у відкритій частині електронного кабінету ДФС.

У повідомленні наголошується, що Європейська Бізнес Асоціація підтримує необхідність детінізації економіки і створення рівних конкурентних умов для всіх суб'єктів господарювання і вважає одним з інструментів вирішення цієї проблеми фіскалізацію всіх господарських операцій.

"Разом з тим ми розуміємо представників невеликих компаній, для яких дійсно може бути дорого і складно використовувати касові апарати в господарській діяльності. Саме тому ми повністю підтримуємо пілотний проект уряду, спрямований на вивчення можливостей використання поряд з традиційними моделями реєстраторів розрахункових операцій, більш інноваційних і дешеві в експлуатації пристроїв, зокрема мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків або інших засобів комунікації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уряд 13 червня ухвалив рішення про спрощення здійснення підприємцями реєстрації операцій розрахунків, зокрема, тепер підприємці зможуть здійснювати реєстрацію розрахунків за допомогою мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків і інших засобів комунікації.

У Кабміні зазначили, що підприємцям буде доступна онлайн реєстрація через телефон або планшет. При цьому відсутня необхідність надання підтверджуючих документів, відсутня абонентська плата і використовується електронний чек з QR-кодом, який буде автоматично вносяться до реєстру, доступний в електронному кабінеті платника податків. Для обробки даних ДФС планує використовувати два незалежних дата-центру, а програмне забезпечення для них забезпечить за рахунок економії коштів по іншим проектам завдяки використанню системи Prozorro.

Запропонована система застосування РРО легко інтегрується з іншими системами ДФС і бухгалтерськими програмами.

Як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, урядове рішення про запровадження нової системи реєстрації розрахункових операцій за допомогою планшетів і смартфонів через електронний чек дозволить бізнесу заощадити не менше 2,5 мільярда гривень.