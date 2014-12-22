Яценюк обіцяє посилити оподаткування великого бізнесу

Кабінет міністрів у рамках податкової реформи має намір змінити ставки ренти на користування надрами, а також змінити ставку єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування протягом трьох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Які цілі ми поставили? Перше – податкова справедливість. У рамках податкової справедливості ми пропонуємо нові підходи в оподаткуванні великого бізнесу. В першу чергу, підвищені ставки ренти, а саме: руда, нафта газ і конденсат», - сказав Яценюк.

Ще один пункт реформи, за словами Яценюка, – денонсація Угоди про скасування подвійного оподаткування між Україною і Кіпром, яке щороку приводило до втрат бюджету до 6 млрд грн.

«Третє - трансфертне ціноутворення, а саме: неможливість заховати прибуток в офшорних зонах і неможливість продавати товари за ціною, нижчою за ринковою і встановленою на біржах», - сказав Яценюк.

Також він підкреслив, що податкова справедливість припускає встановлення принципу, коли той, хто більше заробляє, платитиме більше податків. «Хто заробляє менше і потребує допомоги, - одержить адресну цільову допомогу», - підкреслив Яценюк.

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Кажучи про реформу сплати єдиного соцвнеску, глава уряду зазначив, що ці перетворення пройдуть протягом трьох років. «Ми пропонуємо провести все це протягом трьох років. У 2015 році ставку ЄСВ – 25%, в 2016 – 20%, в 2017 – 15%. Ми б хотіли відразу поставити 15%, але є проблема – нічим буде платити пенсії. І ми сподіваємося, що бізнес вийде з тіні, ми зменшимо ставки податків. При цьому ми одержимо більше доходів, тому що зарплати в конвертах не виплачуватимуть. І чим більше буде легалізованих зарплат, тим менше держава оподатковуватиме такі зарплати», - зазначив глава уряду.