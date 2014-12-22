У п'ятницю банки отримали рефінансування на майже 1,2 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 8 банкам на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 5,288 млрд грн 15 банкам на один день під 7,5% річних, на 1,430 млрд грн 6 банкам на 7 днів під 11% річних, на 175 млн грн 2 банкам на 28 днів під 12% річних.

Читайте такожНацбанк у листопаді збільшив обсяг рефінансування банків у 2,7 разу

Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем зріс до 7,280 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 22%, у т. ч. за кредитами овернайт - 21% річних.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк 16 грудня видав банкам рефінансування на 4,5 млрд гривень.

Також повідомлялося, що 18 грудня Нацбанк надав банкам рефінансування на суму 878,1 млн грн і продав депозитні сертифікати на 7,209 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 8,659 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 20,8%, у т. ч. за кредитами овернайт - 19,3% річних.