Завтра в Україні подорожчає валюта

Офіційний курс НБУ на 4 вересня: 100 USD – 2837,8299 гривні; 100 EUR – 3294,4367 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2837,8299 (3 вересня – 2824,6117)

100 EUR – 3294,4367 (3 вересня – 3290,9551)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,38/28,43 гривні/долар.

Поточні котирування на 14 копійок нижче рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відноcно євро встановилися на рівні 32,93/32,99 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,3583 гривні/долар.