Представляти депутатам бюджет-2015 буде голова Мінфіну Яресько

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

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«Завтра (23 грудня - УНІАН) міністр фінансів представить проект закону про державний бюджет. Профільні міністри представлять галузеві акти законодавства. Близько 40 законопроектів уряд відправляє в парламент для розгляду та прийняття, - сказав Яценюк. - Іншого шляху, ніж шлях економічних і політичних реформ у країни немає. Ми знаємо, що робити, і будемо це робити».

Раніше УНІАН повідомляв, що Мінфін закладає в проект бюджету-2015 нульове зростання економіки.