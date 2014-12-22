Представляти депутатам бюджет-2015 буде голова Мінфіну Яресько
17:28, 22 грудня 2014Фінанси
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Кабмін направляє в Раду близько 40 законопроектів, необхідних для проведення політичних та економічних реформ, і проект закону про державний бюджет, який міністр фінансів представить 23 грудня.
Наталія Яресько представить проект бюджету 23 грудня / Фото УНІАН
Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.
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«Завтра (23 грудня - УНІАН) міністр фінансів представить проект закону про державний бюджет. Профільні міністри представлять галузеві акти законодавства. Близько 40 законопроектів уряд відправляє в парламент для розгляду та прийняття, - сказав Яценюк. - Іншого шляху, ніж шлях економічних і політичних реформ у країни немає. Ми знаємо, що робити, і будемо це робити».
Раніше УНІАН повідомляв, що Мінфін закладає в проект бюджету-2015 нульове зростання економіки.
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