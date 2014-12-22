Путін звинуватив простих росіян у масштабному відтоці капіталу з Росії

За підсумками 2014 року відтік капіталу з Росії складе 120-130 мільярдів доларів, повідомляє Lenta.ru із посиланням на ТАСС.

Причому половина обсягу вивезення капіталу, за словами президента РФ, виникла через валютні операції населення.

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«Давайте не будемо забувати ще про одне: мабуть, ці цифри теж потребують коригування. Ось це вивезення капіталу, яке ми спостерігаємо сьогодні - 50 відсотків, - це обмінні операції громадян РФ», - наводить агентство слова глави держави. Він пояснив, що росіяни «пішли з рубля і поміняли на інші валюти, долар, євро». «Але це гроші, які залишилися у країні, вони нікуди не поділися», - наголосив Володимир Путін.

У 2008 році відтік капіталу був ще більший - 137 мільярдів, нагадав президент. «У четвертому кварталі поточного року у нас десь 115-130 мільярдів доларів наші компанії повинні виплатити за кредитами. Це нормально», - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що центробанк РФ підвищив прогноз відтоку капіталу в 2015 році до $120 млрд.