Яценюк сподівається, що пакет реформ допоможе отримати додаткову фіндопомогу

Запропонований Кабінетом міністрів пакет реформ дасть змогу Україні заручитися підтримкою іноземних партнерів і одержати додаткову фінансову допомогу для стабілізації країни, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«2015 рік повинен стати роком стабілізації і чітких і жорстких правил роботи з державними коштами і соціальними виплатами. Я звертаюся до членів парламенту зрозуміти свою відповідальність перед українським народом і українською державою. Те, що ми знаходимося в складній ситуації, ні для кого не таємниця. Що треба робити, уряд робить, – сказав Яценюк. - Цей пакет (реформ. - УНІАН) дасть можливість, але не гарантію, того, що наші іноземні партнери на 2015 рік додатково виділять кошти для фінансової стабілізації країни».

Він нагадав, що в 2014 році Україна одержала 9 млрд дол. кредитних ресурсів, а виплатила 14 млрд дол. Проте зараз реформи і фінансова допомога, підкреслив глава уряду, необхідні не тільки і не стільки для виплати боргів, скільки для майбутнього.

«Зараз йдеться про майбутнє країни, яка повинна стати членом Європейського Союзу і має пройти важкий етап становлення, щоб 2016 рік став роком економічного зростання», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр, говорячи про можливий обсяг фінансової допомоги, зазначав, що остаточне рішення буде ухвалено у Вашингтоні, Брюсселі та інших столицях "Великої сімки". За його словами, жодна країна самостійно не витягне той обсяг допомоги, який потрібний Україні. При цьому, підкреслив Яценюк, буде правильно послатися на оцінку МВФ, опубліковану в газеті Financial Тimes, згідно з якою Україні буде потрібно в 2015 році до 15 млрд дол.

У квітні Євросоюз задекларував готовність збільшити розмір допомоги для України на 1 млрд євро - з раніше затверджених 610 млн. євро до 1,6 млрд євро. В цілому пакет допомоги Україні від ЄС передбачав 11 млрд євро: 1,6 млрд – кредити, 1,4 млрд – гранти, 5 млрд євро – від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро – від Європейського інвестиційного банку. Водночас, за повідомленнями ряду ЗМІ, Україна попросила в ЄС додатковий транш фінансової допомоги в обсязі близько 2 млрд євро. Можливість виділення таких коштів і механізм їх виділення є предметом переговорів України і урядів країн Євросоюзу.

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Також у квітні Україна узгоджувала програми кредитування з МВФ і Світовим банком загальним обсягом 17 млрд дол. і 3,5 млрд дол. відповідно.