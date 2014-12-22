Фіскальна служба готується до різкого скорочення надходжень податку на прибуток

Голова Державної фіскальної служби (ДФС) Ігор Білоус прогнозує різке скорочення надходжень від податку на прибуток в 2015 році через високий рівень збитковості вітчизняних підприємств. Про це він повідомив під час круглого столу "Електронне адміністрування ПДВ: вигоди для держави і виклики для бізнесу".

«Ми всі розуміємо, скільки збитків цього року - приблизно 170 млрд грн, тобто податку на прибуток практично не буде наступного року», - сказав він.

За словами Білоуса, ситуацію ще більше погіршує той факт, що бізнес вже здійснив великі переплати з податку на прибуток. Загальний обсяг переплат, за його словами, перевищив 20 млрд грн.

У ситуації, що склалася, голова ДФС вважає за необхідне розробити механізм податкових канікул для підприємств.

"Ми свідомо можемо піти на якісь канікули, і я це пропонуватиму як комітету, так і профільному міністерству», - заявив Білоус.

Він відзначив, що скорочення доходів бюджету від податку на прибуток, а також необхідність відшкодовувати переплати особливо гостро ставлять питання пошуку нових джерел наповнення бюджету. І одним із шляхів вирішення цієї проблеми має стати система введення ПДВ-рахунків, що дозволить виключити можливість фіктивного відшкодування ПДВ і збільшить надходження до бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг переплат за податковими платежами на 1 грудня становив 34,6 мдрд грн. Найбільше переплат з податку на прибуток - 25,3 млрд грн.

Раніше Білоус повідомляв, що загальна сума заборгованості з відшкодування ПДВ підприємцям України становила 14,8 млрд грн.

ДФС вважає, що введення ПДВ-рахунків дозволить запобігти махінаціям із ПДВ на суму близько 70 млрд грн.