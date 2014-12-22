У Бюджетному комітеті пропонують ВР прийняти держбюджет 25 грудня

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат від Радикальної партії Василь Амельченко зареєстрував у ВР проект постанови про особливості процедури розгляду і прийняття проекту закону про державний бюджет України на 2015 рік.

Текст проекту постанови (№1000-П) розміщено на сайті парламенту.

Автор документа пропонує затвердити спеціальну процедуру розгляду й ухвалення проекту держбюджету на 2015 рік, поданого Кабінетом міністрів.

Зокрема, передбачається:

- представлення проекту закону про державний бюджет на 2015 рік у Верховній Раді 23 грудня;

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- розгляд проекту держбюджету народними депутатами, формування пропозицій до проекту і подання їх Комітету ВР з питань бюджету – не пізніше 12.00 24 грудня (пропозиції, що надійдуть після 12-ї години 24 грудня Комітетом ВР з питань бюджету не розглядатимуться);

- підготовка Комітетом ВР з питань бюджету за участю уповноважених представників Міністерства фінансів пропозицій до проекту закону про держбюджет-2015 та подання таких пропозицій на розгляд Верховної Ради - до 12-ї години 25 грудня 2014 року;

- розгляд проекту держбюджету з пропозиціями Комітету ВР з питань бюджету та прийняття його в цілому – 25 грудня 2014 року.

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Крім того, проектом постанови передбачається доручити Кабінету міністрів після прийняття закону "Про державний бюджет України на 2015 рік" забезпечити оформлення додатків до цього закону відповідно до ухваленого рішення Верховної Ради України щодо такого закону.