Нацбанк запускає в обіг нові 20 гривень (фото)

Нові банкноти будуть введені в обіг 25 вересня 2018 року.

Національний банк України випустив банкноту номіналом у 20 гривень нового зразка, які будуть введені в обіг 25 вересня 2018 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

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"Банкноти зразка 2003 і 2018 років будуть перебувати в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові. Новими банкнотами Національний банк буде заміняти зношені і пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року. Поступово в обігу буде ставати більше нових 20-гривневих банкнот через заміну зношених", - йдеться в повідомленні.

По дизайну нова банкнота успадковує оновлені банкноти номіналом 100 і 500 гривень. На новій банкноті збережений портрет Івана Франка, але переміщений в центр банкноти (раніше він був праворуч). Також збережені колірна гамма і розмір.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, курс гривні у вересні може стабілізуватися, однак до листопада долар може вперше з 2015 року пробити позначку в 30 грн.