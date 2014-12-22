Рубль відновив зниження на тлі здешевлення нафти

Курс долара піднявся вище 56 рублів на торгах Московської біржі.

Зокрема, станом на 19:45 мск долар досяг позначки 56,2 рубля, тоді як раніше в ході торгів він опускався нижче позначки 55 рублів за долар, повідомляє Прайм.

Курс євро на цей час наблизився впритул до позначки 69 рублів за євро (в ході торгів євро падав нижче 67 рублів).

Ослаблення рубля відновилося на тлі зниження цін на нафту, які впали нижче позначки 60 доларів за барель Brent.

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Нагадаємо, долар і євро в понеділок вдень оновили локальні мінімуми, впавши нижче 55 рублів і 67 рублів відповідно.

Курс долара розрахунками "завтра" до 16.13 мск знижувався до попереднього закриття на 4,3 рубля - до 54,3 рубля, курс євро - на 5,9 рубля, до 66,6 рубля. Долар пішов нижче 55 рублів вперше з 11 грудня, а євро нижче 67 рублів - вперше з 9 грудня.