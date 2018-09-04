Україна має у середньостроковій перспективі позбутися зовнішніх боргів - прем'єр

За словами Гройсмана, зовнішні борги суттєво обмежують розвиток вітчизняної економіки.

Україна має в середньостроковій перспективі позбутися зовнішніх боргів, які суттєво обмежують розвиток вітчизняної економіки, а також не дають підвищувати соціальні стандарти в країні.

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Про це під час відкриття дев'ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми лише на обслуговування цих боргів повинні щороку витрачати один оборонний бюджет України. Ми маємо нарешті в середньостроковій перспективі позбутися зовнішніх боргів країни. Не мій уряд їх брав, і незначна частина цього парламенту, і українці точно ні в чому не винні, що замість них ухвалювали такі рішення, але наше завдання - взяти на себе відповідальність і зробити все, щоб наші зовнішні борги було сплачено, щоб ми позбулися від боргових кайданів на руках кожного українського громадянина", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, україні до кінця року потрібно виплатити $3,2 мільярда за зовнішнім боргом.