Гройсман про майбутній бюджет - "за кожну цифру будемо нести відповідальність"

За словами прем'єра, Кабмін і парламент мають продемонструвати, що здатні приймати відповідальні рішення.

Державний бюджет України на 2019 рік повинен бути збалансованим, справедливим і реалістичним.

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Про це під час відкриття дев'ятої сесії восьмого скликання Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Він повинен бути збалансованим, він повинен бути справедливим, і він повинен бути реалістичним, тому що за кожну цифру ми будемо з вами нести відповідальність. Я думаю, що настав час ще раз продемонструвати, що ми здатні приймати відповідальні рішення, і ці відповідальні рішення позитивно впливатимуть на життя українських громадян", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-серпні 2018 року отримав 607,470 мільярда гривень доходів, що на 18,984 мільярда гривень, або на 3%, нижче планового показника на цей період.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.