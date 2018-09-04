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НБУ для порятунку гривні продав понад $40 мільйонів

13:58, 04 вересня 2018
Фінанси
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Нацбанк продовжує рятувати курс гривні валютними інтервенціями / фото УНІАН

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 28,4844 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 53,5 мільйона доларів.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,5035 гривні/долар.

Раніше НБУ заявив про намір провести сьогодні аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів.

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Теги: #валютна інтервенція