НБУ для порятунку гривні продав понад $40 мільйонів
13:58, 04 вересня 2018Фінанси
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Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 53,5 мільйона доларів.
Нацбанк продовжує рятувати курс гривні валютними інтервенціями / фото УНІАН
Національний банк України на валютному аукціоні продав банкам 40,1 мільйона доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 28,4844 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 53,5 мільйона доларів.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,5035 гривні/долар.
Раніше НБУ заявив про намір провести сьогодні аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів.
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