НБУ для порятунку гривні продав понад $40 мільйонів

Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 53,5 мільйона доларів.

Національний банк України на валютному аукціоні продав банкам 40,1 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 28,4844 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 53,5 мільйона доларів.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 28,5035 гривні/долар.

Раніше НБУ заявив про намір провести сьогодні аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів.