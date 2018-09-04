Нацбанк хоче знизити інфляцію до 5% до грудня 2019 року

Після цього цільовий показник інфляції стане постійним або може бути знижений.

Національний банк України буде знижувати показник інфляції до оптимального рівня в 5% плюс/мінус 1 процентний пункт до грудня 2019 року, після чого показник цільової інфляції в 5% стане постійним або може бути знижений.

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Як йдеться в затвердженій Радою НБУ і опублікованій на сайті регулятора Стратегії монетарної політики, цільовий показник інфляції в 5% відповідає фундаментальним основам економіки України.

Зазначається, що цільовий показник може бути знижений при зниженні волатильності курсу гривні, відносних цін та ослабленні залежності економіки України від економік країн-торгових партнерів.

У якості монетарних інструментів для регулювання інфляції Нацбанк використовуватиме облікову ставку, коридор ставок за кредитами овернайт, тендери рефінансування і розміщення депозитних сертифікатів, обов'язкове резервування і довгострокове рефінансування.

Зазначається, що регулятор і надалі буде дотримуватися політики гнучкого обмінного курсу, використовуючи валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань, поповнення міжнародних резервів та підтримки ефективності монетарних інструментів.

Також повідомляється, що НБУ спільно з урядом будуть концентрувати зусилля для створення макроекономічних передумов для низької та стабільної інфляції.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в липні ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 0,5 п. п. - до 17,5% річних після того, як два рази підряд - в квітні і травні - приймав рішення зберегти її на рівні 17% річних.

Інфляція в Україні в липні 2018 року в річному вираженні - порівняно з липнем 2017 року становила 8,9%, сповільнившись з 9,9% місяцем раніше.