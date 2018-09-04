Долар в обмінниках подорожчав до 28,50 гривні, євро - 33,15

Продати долари можна за 28,35 гривні.

Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 4 вересня, зросла до 28,50 гривні, євро – до 33,15 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,35 гривні, євро - за 32,60 гривні за одну грошову одиницю.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до 14:00 встановилися на рівні 28,48/28,51 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, з метою уповільнити девальвацію гривні, НБУ на валютному аукціоні продав банкам 40,1 мільйона доларів.

При цьому середньозважений курс аукціону становив 28,4844 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 53,5 мільйона доларів.