Долар в обмінниках подорожчав до 28,50 гривні, євро - 33,15
16:22, 04 вересня 2018Фінанси
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Продати долари можна за 28,35 гривні.
У столичних обмінниках гривня знову подешевшала до долара / фото УНІАН
Вартість долара в обмінних пунктах київських сьогодні, 4 вересня, зросла до 28,50 гривні, євро – до 33,15 гривні.
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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 28,35 гривні, євро - за 32,60 гривні за одну грошову одиницю.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до 14:00 встановилися на рівні 28,48/28,51 гривні/долар.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, з метою уповільнити девальвацію гривні, НБУ на валютному аукціоні продав банкам 40,1 мільйона доларів.
При цьому середньозважений курс аукціону становив 28,4844 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 53,5 мільйона доларів.
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