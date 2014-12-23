Гонтарева девальвацію гривні пов'язала з падінням рубля

Про це заявила глава Національного банку Валерія Гонтарева на зустрічі з керівниками найбільших банків країни, повідомляє прес-служба НБУ.

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Як повідомляється, щодо ситуативного курсового сплеску на валютному ринку, який спостерігався минулого тижня, Гонтарева зазначила, що він був певною мірою пов'язаний із знеціненням російського рубля.

"Це спровокувало виникнення панічних настроїв на валютному ринку України. Зараз ситуація покращується", - додала вона.