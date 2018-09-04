этот материал доступен на русском

Частка проблемних кредитів в українських банках скоротилася до 55%

17:21, 04 вересня 2018
Фінанси
202 0
Частка непрацюючих кредитів в українських банках скоротилася до 55% / фото УНІАН

Читайте такожВ Україні припинив існування ще один банк

Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок серпня зріс до 631,2 мільярда гривень з 626,1 мільярда гривень на початок липня.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярда гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #банківська система#проблемні кредити