Частка проблемних кредитів в українських банках скоротилася до 55%

Обсяг таких кредитів на початок серпня зріс до 631 мільярда гривень.

Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі за липень 2018 року скоротилася до 55,06% з 55,68% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок серпня зріс до 631,2 мільярда гривень з 626,1 мільярда гривень на початок липня.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярда гривень.