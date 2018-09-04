Верховний суд визнав незаконним припинення виплати пенсій переселенцям

Зазначається, що Верховний суд ухвалив рішення у так званій показовій справі, тому воно буде застосовуватись до всіх подібних позовів переселенців до органів Пенсійного фонду.

Велика палата Верховного суду України відхилила апеляцію Пенсійного фонду та визнала незаконною практику відмови відділеннями Пенсійного фонду виплачувати пенсії тимчасово переміщеним особам.

Про це пише Громадське з посиланням на координатора з адвокації організації «Право на захист» Дарину Толкач, яка виступила ініціатором судового процесу.

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Велика палата залишила в силі рішення суду першої інстанції, згідно якого припинення виплат пенсій тимчасово переміщеним особам з підстав, не передбачених законом, вважається неправомірним. Це стосується у тому числі й так званої верифікації пенсіонерів-переселенців за «списками СБУ».

«Суть справи полягала у тому, що переселенці звертаються до суду і намагаються довести незаконність дій пенсійних фондів, які припиняють здійснювати їм пенсійні виплати на підставах, які не передбачені законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування», - повідомила Толкач.

За її словами, Верховний суд ухвалив рішення у так званій показовій справі, тому воно буде застосовуватись до всіх подібних позовів переселенців до органів Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд України постановив, що реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи є тимчасовою та не є підставою для участі у місцевих виборах. У Верховному суді постановили, що, оскільки довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує її місце проживання лише на певний період, тобто тимчасове проживання на відповідній території, «така реєстрація не може слугувати підставою щодо права участі на місцевих виборах на цій території».