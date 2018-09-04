Кубів очікує прискорення зростання економіки України

Віце-прем'єр прогнозує, що в 2018 році ВВП України зросте на 3%, а в 2019 році – на 3,6%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує, що до кінця 2018 року вітчизняний валовий внутрішній продукт зросте на 3%, а в 2019 році зростання становитиме 3,6%.

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Про це перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив на інавгураційній пленарній сесії XXVIII Міжнародного економічного форуму у Криниці (Польща), передає прес-служба міністерства.

"Ми очікуємо, що до кінця 2018 року ВВП України зросте на 3%, в 2019 році – на 3,6%. А на середньострокову перспективу ставимо завдання досягти, принаймні, 5-7% зростання. Тому Україна прагне увійти в Єдиний цифровий ринок з ЄС і має для цього необхідні передумови. Особливо пишаюся українським людським капіталом, який підтримуємо і розвиваємо, починаючи зі школи", - цитує Кубіва прес-служба міністерства.

Як повідомляв УНІАН, у липні виконуюча обов'язки голови Мінфіну Оксана Маркарова заявила, що за підсумками 2018 року зростання ВВП України становитиме 3,5%, хоча згідно з прогнозом соціального та економічного розвитку, розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, цей показник становитиме 3,2%.