НБУ ослабив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро

Офіційний курс НБУ на 5 вересня: 100 USD – 2849,2993 гривні; 100 EUR – 3294,3599 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2849,2993 (4 вересня – 2837,8299)

100 EUR – 3294,3599 (4 вересня – 33294,4367)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,41/28,45 гривні/долар.

Поточні котирування на 7 копійок вище рівня відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 32,81/32,85 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,5035 гривні/долар.