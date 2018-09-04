НБУ ослабив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2849,2993 (4 вересня – 2837,8299)
100 EUR – 3294,3599 (4 вересня – 33294,4367)
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,41/28,45 гривні/долар.
Поточні котирування на 7 копійок вище рівня відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 32,81/32,85 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 28,5035 гривні/долар.