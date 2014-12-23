Абромавічус обіцяє мораторій на перевірки малого бізнесу на два роки

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, пише INSIDER.

"Моє ставлення до малого і середнього бізнесу тільки позитивне... Усілякі ініціативи та ідеї, як допомогти малому і середньому бізнесу тільки вітаються. В даний момент ми робитимемо мораторій на перевірки, включаючи податкову для малого та середнього бізнесу, на два роки. Але найбільша допомога малому, середньому і великому бізнесу буде те, що ми боремося в дерегуляційній сфері", - сказав міністр.

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