Amazon став другою у світі компанією на трильйон доларів

Таким чином, компанія найбагатшої людини світу наздогнала виробника iPhone-ів.

Amazon став другою у світі компанією, вартістю якої на Волл-Стріт оцінюється в трильйон доларів США.

Першою такий статус здобула Apple. Але компанії Джеффа Безоса знадобилися лічені тижні, щоб наздогнати її, пише The Guardian. Видання пояснює, що сьогодні акції Amazon подорожчали. Тому вартість компанії не на довго перескочили позначку в трильйон доларів вперше. Втім, це значення зберігалося лише до обіду, а потім відбувся певний спад у вартості акцій.

Та попри це, досягнення статусу другої у світі трильйонної компанії стало важливою точкою в історії розвитку компанії, яку Джефф Безос заснував у Сіетлі у 1994 році. Власне, її засновник став найбагатшою людиною світу за версією Forbes. Його статки оцінюються в 167 мільярдів доларів.

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Amazon вийшов на фондову біржу в 1997 році з вартістю акції на рівні 18 доларів. Сьогодні ця ціна підскочила до 2050 доларів, що підкинуло вартість компанії вище одного трильйона доларів.